Pnrr

Pnrr, Meloni: ''Revisione richiede una verifica attenta, siamo nei tempi''

''Il ministro Raffaele Fitto lavora con la Commissione Ue e le Amministrazioni per assicurare la piena attuazione de gli interventi. Siamo nei tempi'', ha detto la premier Giorgia Meloni.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/05/2023 - 09:42:57 Letto 812 volte

"Il nostro piano è il più grande d'Europa, e una sua revisione richiede una verifica attenta per scongiurare il rischio di fare in fretta e male. La scadenza per proporre modifiche è il 31 agosto 2023". Così la premier Giorgia Meloni al Messaggero sul Pnrr.

Il ministro Raffaele Fitto lavora con la Commissione Ue e "le Amministrazioni per assicurare la piena attuazione de gli interventi. Siamo nei tempi".

Sulle riforme: "Abbiamo preso un impegno chiaro con il popolo italiano e intendiamo rispettarlo. La Terza Repubblica è un obiettivo alla portata di mano".

Fonte: Televideo

Fonte Immagine: GOVERNO

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!