scuola Paulsen

Pnrr, refettorio nuovo per la scuola Paulsen. Tamajo: ''Partiti i lavori, entro cinque mesi la consegna''

Per il Paulsen, plesso dell'IC Vittorio Emanuele III che ospita la scuola primaria, sono stati stanziati 163 mila euro e i lavori verranno ultimati da contratto entro cinque mesi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/12/2023 - 14:01:48 Letto 752 volte

Sono stati consegnati questa mattina all'impresa appaltatrice i lavori per la riqualificazione architettonica, funzionale e per la messa in sicurezza dei locali dell'ex refettorio della scuola Paulsen, piazza Cardinale Carpino (IV Circoscrizione, quartiere Mezzomonreale – Villatasca).

Il progetto prevede la realizzazione di una mensa scolastica e dei locali accessori (cucina, dispensa, spogliatoio) ed è finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4, Istruzione e Ricerca - Componente 1, Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”.

Per il Paulsen, plesso dell'IC Vittorio Emanuele III che ospita la scuola primaria, sono stati stanziati 163 mila euro e i lavori verranno ultimati da contratto entro cinque mesi.

Il Rup è l'architetto Francesco Savarino e il direttore dei lavori il geometra Benedetto D'Amico, dell'Area Edilizia scolastica del Comune di Palermo.

Aristide Tamajo, assessore all'Istruzione e all'Edilizia scolastica del Comune di Palermo: «La realizzazione di un nuovo refettorio lancia un segnale importante: il servizio mensa è essenziale per consentire l'attivazione del tempo pieno e l'apertura delle scuole anche nel pomeriggio; questo va a favore delle famiglie, che possono conciliare vita personale e lavorativa più facilmente, e dei bambini che avranno garantito ogni giorno un momento educativo, di convivialità e di educazione alimentare importante».

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!