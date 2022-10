Pnrr

Pnrr, Tajani: ''Apportare degli aggiustamenti non strutturali ma senza stravolgere il piano''

''Non stravolgerlo, quindi, ma apportare degli aggiustamenti parlando sempre con Bruxelles: questo è fondamentale'', afferma Antonio Tajani.

"Sul Pnrr abbiamo detto sin dall'inizio che serviva flessibilità che significa poter apportare dei cambiamenti non strutturali. Non stravolgerlo, quindi, ma apportare degli aggiustamenti parlando sempre con Bruxelles: questo è fondamentale". Lo afferma il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani.

"Tutto ciò - aggiunge - per far sì che i soldi dell'Europa possano essere utilizzati nel modo migliore: ci sono progetti, piani, idee, messi in campo all'inizio della crisi che con il passare del tempo sono diventati magari meno attuali".

