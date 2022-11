Politica estera

Politica estera, Tajani: ''Linea non cambia''

''Vogliamo rafforzare la nostra rappresentanza a Bruxelles per far contare di più l'Italia in sede comunitaria'', ha detto Tajani.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/11/2022 - 01:26:27 Letto 683 volte

''Non cambia la linea di politica estera''. Lo ha detto Antonio Tajani, ministro degli Esteri, a 'Quarta Repubblica', su Retequattro. ''Vogliamo rafforzare la nostra rappresentanza a Bruxelles per far contare di più l'Italia in sede comunitaria, per contare come Francia e Germania in sede comunitaria'', le parole di Tajani.

''Noi - spiega il ministro - faremo tutto ciò che serve per garantire la difesa dell'Ucraina, perché se l'Ucraina si difende, può trattare con Mosca. Se, invece, è invasa dai russi, non c'è più la pace e l'obiettivo finale è arrivare alla pace''.

''Noi - spiega il ministro - faremo tutto ciò che serve per garantire la difesa dell'Ucraina, perché se l'Ucraina si difende, può trattare con Mosca. Se, invece, è invasa dai russi, non c'è più la pace e l'obiettivo finale è arrivare alla pace''.

Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: Instagram Tajani

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!