Ponte sullo Stretto, annuncio di Salvini: ''A metà marzo il decreto in Cdm''

''E' un'opera che costa di più non farla che realizzarla, la prossima settimana avrò una riunione ai massimi livelli'', ha detto Matteo Salvini.

Matteo Salvini accelera per il Ponte sullo Stretto di Messina e annuncia: "Entro metà marzo voglio portare al Consiglio dei ministri il decreto ponte che darà a 60 milioni di italiani un progetto più green, più ambizioso e moderno".

"E' un'opera che costa di più non farla che realizzarla, la prossima settimana avrò una riunione ai massimi livelli", ha aggiunto il ministro delle Infrastrutture e vicepremier, in collegamento con un convegno nel porto di Palermo.

La legge di bilancio 2023, ricorda il Mit, ha fissato al 31 marzo il termine in cui è revocato lo stato di liquidazione della società "Stretto di Messina", concessionaria per la realizzazione e gestione del collegamento stabile tra la Sicilia e il Continente. È necessario, quindi, che entro tale data siano definite le nuove regole di funzionamento della società, nonché tutti i procedimenti per il riavvio delle attività di progettazione e realizzazione dell'opera.

L'annuncio di Salvini arriva a pochi giorni di distanza dal sopralluogo sul ponte che collega Svezia e Danimarca e da una riunione tecnica presieduta dallo stesso ministro negli uffici Anas di Roma Termini. Sono i locali che dovrebbero diventare il quartier generale della società incaricata di seguire il dossier Ponte sullo Stretto. L'auspicio è che i lavori per la realizzazione del Ponte sullo Stretto partano entro due anni.

