Ponte sullo Stretto, Mattarella firma il Decreto: via libera in Gazzetta ufficiale

Il testo, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e il continente, è stato firmato dal Capo dello Stato e va in Gazzetta ufficiale.

01/04/2023

Il decreto per il Ponte sullo Stretto ha ricevuto il via libera del Quirinale. Il testo, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e il continente, è stato firmato dal Capo dello Stato e va in Gazzetta ufficiale.

"Il costo per la realizzazione del Ponte e di tutte le opere ferroviarie e stradali di accesso su entrambe le sponde è stimato in 10 miliardi euro", rende noto il Mit, che parla di "un'infrastruttura da record mondiale e con forte connotazione green".

