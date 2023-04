Ponte sullo Stretto, Mit: ''Interesse Ue, pronta a coprire 50% dei costi per studi sull'impatto ambientale''

Ponte sullo Stretto

Il Ponte sullo Stretto attira l'attenzione dell'Europa.

Il Ponte sullo Stretto attira l'attenzione dell'Europa. Bruxelles, infatti, è pronta a coprire il 50% dei costi per l'aggiornamento degli studi sull'impatto ambientale dell'opera.

Lo ha spiegato il coordinatore della Commissione Ue per il corridoio Ten-T Scandinavo-Mediterraneo, Pat Cox, al Mit per un incontro con il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Cox ha anche proposto un incontro, a Bruxelles, per approfondire il dossier anche a livello tecnico.

