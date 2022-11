Ponte sullo Stretto, Salvini: ''Ho questa ambizione e ce la metterò tutta per farlo''

Ponte sullo Stretto

"Ho questa ambizione, sono abituato a mantenere gli impegni che prendo con il prossimo. Nel programma della Lega c'è il collegamento tra la Sicilia e la Calabria, nel programma del centrodestra che ha vinto le elezioni c'è il collegamento stabile tra Sicilia e Calabria. E' vero che se ne parla da 50 anni. Le prime idee sono degli anni 60. Si parla del Ponte di Messina che a parole è già costato 300 milioni di euro". "Lavorerò come un testone, con ingegneri, tecnici, imprenditori, docenti universitari, con operai, per realizzare i collegamento tra Italia ed Europa, perché il Ponte di Messina non è solo il collegamento tra Messina e Reggio Calabria". "Sarà, e ce la metterò tutta per farlo, l'esempio più incredibile della bravura italiana nel mondo", dice, assicurando che "sarà l'opera più green ed ecocompatibile delle ultime opere fatte, perché toglierà inquinamento dall'aria e dall'acqua. Scarichi nel Canale di Sicilia ed emissioni di CO2 nell'aria, togliendo tutti i camion, i tir, i traghetti che attraversano quei 3 km. Quindi, assolutamente sì al Ponte sullo Stretto". "Faccio il ministro dei Lavori pubblici e delle Infrastrutture per sbloccare ponti, porti, aeroporti, strade, ferrovie - dice - Ho fatto una riunione con la Commissaria europea dei Trasporti per parlare del tunnel del Brennero e del finanziamento europeo del Ponte sullo Stretto, e dell'alta velocità", dice. "Per parlare di tutto quello che in Italia è fermo da troppo tempo".

