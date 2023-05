Ponte di Messina

Ponte sullo Stretto, Salvini: ''Sarà un'opera green e porterà 100mila posti di lavoro''

''Sarà il ponte più studiato e indagato al mondo, il più atteso, il ponte a campata unica più lunga al mondo'', ha detto il ministro dei Trasporti e Infrastrutture, Matteo Salvini

"Per la Calabria e la Sicilia il Ponte è un risarcimento danni per promesse mai mantenute". Così il ministro dei Trasporti e Infrastrutture, Matteo Salvini, dopo il voto finale Dl Ponte in Senato.

"Sarà il ponte più studiato e indagato al mondo, il più atteso, il ponte a campata unica più lunga al mondo", dice.

“Sarà un'opera green ci saranno oltre 100.000 t di emissione di CO2 in meno e un mare più pulito. I lavori partiranno entro l'estate 2024 e finiranno nel '30. Farà risparmiare 6 mld euro e porterà 100mila posti di lavoro”.

