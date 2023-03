nuovo Policlinico di Palermo

Progetto nuovo Policlinico di Palermo, Schifani: ''Realizzazione va nella direzione indicata dal programma del mio governo''

''La nuova struttura consentirà di accrescere le prestazioni sanitarie e contribuirà a ridurre le liste d’attesa'', afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

23/03/2023

«La realizzazione di una nuova, moderna ed efficiente struttura per il Policlinico di Palermo contribuirà a rafforzare l’offerta ospedaliera pubblica rivolta ai siciliani e, in particolare, ai cittadini della parte occidentale dell’Isola. La Regione sosterrà, per la sua parte, il progetto presentato dal commissario straordinario, Iacolino, e dal rettore dell’Ateneo, Midiri». Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

«La nuova struttura - aggiunge il governatore - consentirà di accrescere le prestazioni sanitarie e contribuirà a ridurre le liste d’attesa, offrirà al personale medico e sanitario ambienti di lavoro e di ricerca idonei e ai pazienti la possibilità di essere curati in luoghi confortevoli, sicuri e dignitosi. Un progetto che va nella direzione indicata dal programma del mio governo che con l'assessore alla Salute, Volo, stiamo portando avanti: il rafforzamento della Sanità siciliana, che non dovrà avere nulla da invidiare a quelle di altre regioni d’Italia, in quanto a professionalità e strutture. Siamo al lavoro per raggiungere questo obiettivo - conclude Schifani - e dare a tutti i territori un’assistenza sanitaria sempre migliore».

Fonte: Regione Siciliana

Fonte Immagine: Twitter Schifani

