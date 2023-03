Ufficio anagrafe viale Lazio

Protesta all'Ufficio anagrafe di viale Lazio: ''Avere rilasciata la carta d'identità è un diritto che oggi a Palermo è negato''

Arcoleo, Nicolao, Cracolici e Cacioppo protestano davanti all'Ufficio anagrafe di viale Lazio contro questa grave inefficienza.

«Avere rilasciata la carta d'identità, così come poter usufruire di tutti i servizi anagrafe, è un diritto di ogni cittadino, un diritto che oggi a Palermo è negato. Ci troviamo davanti all'Ufficio anagrafe di viale Lazio per protestare contro questa grave inefficienza. L'assessore Falsone da un mese non si presenta in aula a riferire sul disservizio. L'ultima volta non si è presentato perché doveva presiedere alle firme dei nuovi contratti a 30 ore dei dipendenti, ma la sua presenza era superflua, essendo necessaria quella del dirigente. Bravo a intestarsi un merito non suo, ma frutto di un percorso dell'Amministrazione precedente. È facile prendersi i meriti, ma l'onore e la responsabilità della carica vuole che ci si metta la faccia, anche nei problemi, per risolverli con umiltà e fatica. Questo senso di responsabilità è estraneo a questa nuova sindacatura, che ha anche peggiorato il disservizio, eliminando le prenotazioni online. Senza proporre soluzioni ed efficaci alternative. Chi piange le conseguenze di ciò? Al solito il cittadino. Otto mesi di nulla, 8 mesi di problemi».



Lo dichiarano il capogruppo del Pd Arcoleo, il vicepresidente della Prima Circoscrizione Nicolao, il vicepresidente della Sesta Circoscrizione Cracolici, il presidente della Commissione Cultura della Settima Circoscrizione Cacioppo.

