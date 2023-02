Manifestazione studentesca Cascino

Protesta degli studenti a Palermo contro la demolizione del Plesso Cascino. Di Gangi: ''A loro disposizione il mio ruolo istituzionale''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/02/2023 - 13:57:15 Letto 760 volte

«Sono stata anche io stamattina in strada con gli studenti e le studentesse dell’Istituto Regina Margherita, perché ritengo che la loro volontà di essere coinvolti in riferimento al possibile abbattimento del Plesso Cascino sia sacrosanta, che vada rispettata e che sia una vera e propria opportunità per le Istituzioni sapere di poter contare su una comunità scolastica che vuole dialogare e prendersi cura della loro realtà, non trascurando il fondamentale aspetto della presenza nel quartiere e del rapporto col territorio. Tutte rivendicazioni che accompagnerò, dove possibile, mettendo a loro disposizione il mio ruolo istituzionale». Lo dichiara la consigliera Comunale Mariangela Di Gangi.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Comune di Palermo

