PRUSST Telimar

PRUSST Telimar, il Consiglio comunale di Palermo approva la delibera per la nuova piscina

Il Consiglio comunale di Palermo ha approvato la delibera che prevede la realizzazione di una piscina nel circolo Telimar dell'Addaura.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/04/2024 - 15:43:20 Letto 785 volte

Il Consiglio comunale approva la cosiddetta delibera "Telimar".

Dichiarazione consiglieri V° Circoscrizione

"Piena soddisfazione per l'approvazione da parte del Consiglio comunale della cosiddetta delibera "Telimar". E' questa la sintesi di una nota diffusa dalla La V° Commissione Consiliare (Alotta, Mangano, Miceli G., Puma, Raja), che tra le sue deleghe ha proprio quella dello Sport e che "ha giocato un ruolo fondamentale nel definire gli spazi orari e le modalità di accesso pubblico alla struttura, aspetto cruciale della delibera".

"Attraverso il nostro emendamento - dicono i consiglieri -, abbiamo garantito spazi orari gratuiti per l'uso della piscina, così come di docce e spogliatoi per studenti, persone con disabilità e anziani, assicurando un accesso più equo alle strutture sportive. Inoltre, con l'approvazione di un Ordine del Giorno, abbiamo sottolineato l'importanza di dare priorità a coloro che si trovano in situazioni di disagio economico e merito nell'assegnazione degli spazi, a vantaggio di una società più inclusiva e solidale.



In particolare, il presidente della Commissione, Salvatore Alotta sottolinea come l'approvazione di questa delibera conferma "l’importanza delle sinergie tra pubblico e privato, assolutamente necessarie per lo sviluppo per la città", mentre il suo vice, Giuseppe Miceli afferma che l'approvazione della delibera all'interno dello strumento PRUSST, "garantirà l'accesso gratuito alla struttura per gli studenti della città, in particolare per fasce deboli e meritevoli e per persone con disabilità ed anziani, passaggio per me fondamentale".

Infine, la consigliera Viviana Raja sottolinea che "Con l’ordine del giorno abbiamo voluto dare all’amministrazione una linea per decidere come attribuire ai bambini meritevoli e/o in situazione di disagio il privilegio di fare sport in una struttura che forma atleti eccellenti. È fondamentale per noi che questa opportunità venga data ai bambini di tutta la città".

Dichiarazione Rini e D’Alessandro FdI

"Con l’approvazione della variante urbanistica relativa al PRUSST del Telimar, viene valorizzato il bellissimo litorale costiero, quella dell’addaura, ed esaltato il preminente interesse pubblico dell’atto. Questo è il frutto di un importante lavoro fatto in Commissione che garantirà una nuova opportunità di rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile per la nostra città. Tutelare il territorio, rendendolo sostenibile creando, quindi, opportunità e servizi per la nostra comunità è il primario dovere del Consiglio comunale e della Commissione urbanistica. Questo percorso è poi maggiormente qualificante anche per la rinnovata sinergia tra pubblico e privato a conferma che è essenziale il merito ed il metodo. Inoltre, il voto favorevole si è reso necessario sia per il sostegno all'attività sportiva della pallanuoto palermitana che per la possibilità di usufruire confortevoli spazi sportivi utili alla promozione del nuoto per tanti bambini palermitani, oltre che per la creazione di un parcheggio pubblico in una zona caratterizzata dalla congestione di traffico nel periodo estivo".

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!