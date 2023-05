atti vandalici scuola

Raid vandalici nelle scuole di Palermo, Tamajo: ''Amministrazione vicina alle comunità educative e scolastiche''

Nelle ultime quarantotto ore alcune scuole palermitane sono finite nuovamente nel mirino di vandali e delinquenti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/05/2023 - 13:33:22 Letto 709 volte

«Nelle ultime quarantotto ore alcune scuole palermitane sono finite nuovamente nel mirino di vandali e delinquenti.

Mentre alla scuola Giovanni Falcone dello Zen qualcuno ha lanciato sassi contro le imposte, mandando in frantumi i vetri, dalla scuola Puglisi dello Sperone e dall’asilo nido comunale La Malfa (zona Acqua dei Corsari) sono stati portati via computer, tablet, impianti di amplificazione, ma anche pannolini, carta igienica, latte, zucchero e altri alimenti.

Domani mattina (oggi per chi legge, n.d.r) mi recherò personalmente nelle strutture coinvolte per verificare l’entità dei danni e per portare la mia vicinanza e quella del Sindaco alle comunità educative e scolastiche. Intanto oggi stesso (ieri, n.d.r) abbiamo acquistato tutto ciò che è stato rubato all’interno del nido La Malfa dove a giorni verrà consegnato anche un nuovo computer».

Lo dichiara l'assessore alla Scuola, Aristide Tamajo.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!