Regione Siciliana, Schifani: ''Rimpasto? Equilibri in giunta non cambieranno''

''Vorrei ribadire il concetto che questa giunta ha lavorato bene, abbiamo portato a casa dei risultati, e continuerà a rispecchiare nella sua rappresentanza quella che è stata la volontà degli elettori'', così il presidente della Regione siciliana Renato Schifani circa l'ipotesi di un rimpasto nel governo regionale dopo le Europee.

"Gli equilibri di governo all'indomani di questo voto non cambiano nè cambierebbero all'indomani di altre competizioni elettorali che non fossero future elezioni regionali. L'ho detto quando sono stato eletto, lo ribadisco". Così il presidente della Regione siciliana Renato Schifani, in un'intervista a Tgs, circa l'ipotesi di un rimpasto nel governo regionale dopo le Europee.

"Per il resto se ci sono chiaramente degli assessori che sono stati eletti e che andranno a Bruxelles - ha aggiunto Schifani - la loro sostituzione è nella logica delle cose. Per quanto riguarda assetti interni poi valuteremo, c'è tempo. Pero vorrei ribadire il concetto che questa giunta ha lavorato bene, abbiamo portato a casa dei risultati, e continuerà a rispecchiare nella sua rappresentanza quella che è stata la volontà degli elettori".

Schifani ha parlato poi di "tempi tecnici" relativi alla sostituzione degli assessori eletti al Parlamento europeo. "Mi auguro che ovviamente e sicuramente prima dell'estate se si deve realizzare un resetaggio della mia giunta si realizzi con i tempi compatibili con la pazienza dei cittadini da un lato ma con le esigenze del governo e del sottoscritto".

