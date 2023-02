Terzo polo

Renzi a Calenda: ''Siamo pronti partito unico subito''

''Il problema non è il se né il quando, ma il come'', riferiscono i portavoci nazionali di Italia Viva.

Pubblicata il: 18/02/2023

Matteo Renzi "ha detto sia privatamente a Carlo Calenda sia pubblicamente che siamo pronti a fare il partito unico anche subito".

Lo riferiscono in una nota Ciro Buonajuto e Alessia Cappello, portavoci nazionali di Italia Viva. "Il problema non è il se né il quando, ma il come", aggiungono.

