riforme istituzionali

Riforme, La Russa: ''Confronto con le opposizioni ci deve o per lo meno bisogna provare a fare in modo che ci sia''

''Io trovo molto interessante la scelta del governo Meloni di aprire un confronto con tutte le forze politiche'', dice il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/05/2023 - 00:02:00 Letto 728 volte

Spazio per un confronto con le opposizioni per riforme condivise "ci deve o per lo meno bisogna provare a fare in modo che ci sia". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, al Tg1.

"Io trovo molto interessante la scelta del governo Meloni di aprire un confronto con tutte le forze politiche e credo che facciano bene anche quelle di opposizione a prepararsi a un ascolto e a un confronto serio", ha auspicato.

"Il Senato non resterà estraneo - ha aggiunto - proporrò ai capigruppo di tutti i partiti una giornata di confronto".

Fonte: Televideo

Fonte Immagine: Facebook La Russa

Ti potrebbe interessare? Riforme istituzionali, Meloni avvia il confronto con le opposizioni

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!