Rubato pulmino ASD SporT21, appello del Garante delle persone con disabilità: Attività bloccate, chi avesse a disposizione un mezzo aiuti questi ragazzi''

''Invito anche chi avesse a disposizione un mezzo, con le stesse caratteristiche, 9 posti. che possa essere, momentaneamente utilizzato dalla Associazione per lo svolgimento delle attività sportive in corso, a mettersi in contatto direttamente con l'Associazione o con il nostro ufficio'', ha detto Pasquale Di Maggio, Garante per i diritti delle persone con disabilità.

"Esprimo profonda indignazione per il furto, avvenuto nella giornata di ieri in Via Cimabue, del furgone Citroen Jumper utilizzato dall'Associazione Sportiva Sport 21 per il trasporto dei ragazzi per lo svolgimento delle attività sportive. In questo periodo i ragazzi sono impegnati in diverse manifestazioni sportive e il furto rischia di compromettere la partecipazione.

Voglio trasmettere il mio accorato appello perchè ci si attivi al ritrovamento del furgone.

Di fronte ad atti di grande viltà come questo, dimostriamo che Palermo è capace di rispondere con maggiore forza, consentendo a questi ragazzi di svolgere le attività sportive proseguendo sulla strada, già intrapresa, di una vera inclusione. Se ognuno fa qualcosa insieme si può fare molto".



Lo ha detto Pasquale Di Maggio, Garante per i diritti delle persone con disabilità.

