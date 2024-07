Furto pulmino

Rubato pulmino ASD SporT21, Anello: ''Un gesto vigliacco, un danno economico ma soprattutto un freno all'azione dei volontari''

''Mi associo all'appello del garante per i diritti delle persone con disabilità per sensibilizzare chi abbia a disposizione un mezzo con le stesse caratteristiche, nove posti, per metterlo momentaneamente a disposizione dell'associazione per garantire le imminenti attività sportive e sociali'', ha detto l'assessore allo sport, Alessandro Anello.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/07/2024 - 12:22:19 Letto 823 volte

"Il furto del pulmino dell'associazione sportiva SporT21 per il trasporto degli atleti con sindrome di Down premiati a febbraio dall'amministrazione comunale per i successi nazionali nel judo adattato è un gesto vigliacco, un danno economico ma soprattutto un freno all'azione dei volontari che grazie a questo mezzo, acquistato due mesi fa con una raccolta fondi, potevano affiancare i ragazzi e le ragazze nelle attività sociali a Palermo e provincia.

Il mezzo, un van Citroen Jumper targato FE 614 ZK, è stato rubato la notte fra il 14 e il 15 luglio in via Cimabue, zona Uditore. Era parcheggiato di fronte una scuola.

L'auspicio è che ci possano essere videocamere di sorveglianza ad avere ripreso la scena.

Intanto sono in contatto con il presidente dell'associazione, Giampiero Gliubizzi, con cui collaboriamo per sostenere le attività dell'associazione e mi associo all'appello del garante per i diritti delle persone con disabilità Pasquale Di Maggio per sensibilizzare chi abbia a disposizione un mezzo con le stesse caratteristiche, nove posti, per metterlo momentaneamente a disposizione dell'associazione per garantire le imminenti attività sportive e sociali".



Lo ha detto l'assessore allo sport, Alessandro Anello.

Fonte: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!