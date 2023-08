incontro Meloni-Opposizione

Salario minimo, oggi l'opposizione incontra la Meloni

I leader delle opposizioni metteranno sul tavolo la loro proposta unitaria per una paga non inferiore ai 9 euro all'ora.

11/08/2023

A Palazzo Chigi è in programma oggi alle 17 l'atteso incontro sul salario minimo con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i leader delle opposizioni che metteranno sul tavolo la loro proposta unitaria per una paga non inferiore ai 9 euro all'ora.

