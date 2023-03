Salario minimo

Salario minimo, Tajani: ''In Italia non serve''

Secondo Antonio Tajani, il salario minimo in Italia ''non serve''.

Pubblicata il: 16/03/2023

"Il salario minimo in Italia non serve. La normativa europea prevede che i Paesi siano tenuti a fissarlo per legge laddove non ci sia una contrattazione collettiva superiore all'80%. Da noi è superiore", ha sottolineato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

"Tutti sono garantiti dalla contrattazione collettiva e quello che si deve fare è allargare i suoi effetti anche ai lavoratori che non ne beneficiano. È la soluzione giusta per tutelare al meglio i lavoratori".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram Tajani

