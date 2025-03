sciopero generale

Sciopero generale, Di Paola: ''Grande adesione avviso di sfratto dei cittadini al governo Meloni. E in Sicilia situazione più grave che altrove''

''500 mila persone nelle piazze italiane è la prova plastica del fallimento del governo Meloni e un avviso di sfratto da parte dei cittadini al suo esecutivo'', afferma il coordinatore regionale del M5S all'Ars Nuccio Di Paola oggi alla manifestazione di Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/11/2024 - 15:23:56 Letto 1224 volte

“500 mila persone nelle piazze italiane è la prova plastica del fallimento del governo Meloni e un avviso di sfratto da parte dei cittadini al suo esecutivo, che è riuscito a mettere in piedi una delle peggiori leggi di bilancio di sempre, mostrandosi abilissimo a trovare scuse piuttosto che cercare strade e soluzioni per le famiglie, per i lavoratori e i pensionati. Questi ultimi possono ritenersi persino fortunati, visto che potranno godere di un fantastico aumento di ben 3 euro. Meloni e soci hanno mandato allo sbaraglio le famiglie povere, cui hanno tolto il salvagente del reddito di cittadinanza, stanno massacrando la scuola, distruggendo la sanità, sempre più indirizzata verso il privato. E in Sicilia è ancora peggio, con Schifani che obbedisce agli ordini di scuderia, piuttosto che fare gli interessi dei siciliani, e parteggia per un ponte inutile e per i pericolosi e superati inceneritori che inghiottiranno preziose risorse che invece dovrebbero andare alla nostra isola sempre più in ginocchio”.

Lo afferma il coordinatore regionale del M5S all'Ars Nuccio Di Paola oggi alla manifestazione di Palermo.

Fonte: M5S

Fonte Immagine: Facebook Di Paola

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!