Segre: ''In Europa c'è rumore di guerra, la parola libertà non va mai dimenticata, perché fa parte di noi''

''In una giornata di grande dolore, come per me ogni anno è questa giornata, dobbiamo tutti ricordare che ai grandi dolori di solito c'è una fine'', dice la senatrice a vita Liliana Segre.

Pubblicata il: 06/02/2023

"Mentre in Europa c’è rumore di guerra, la parola libertà non va mai dimenticata, perché fa parte di noi". Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre, intervenendo alla presentazione del totem informativo sul Binario 21 alla Stazione Centrale di Milano. "Quello che è successo - spiega Segre - è un’onta della storia”. Tuttavia “dobbiamo ricordare che c’è anche chi ci ha portato alla libertà, gli americani”.

Gli americani “non vanno mai dimenticati perché sono loro quei ragazzi in technicolor che buttavano a tutti, anche ai tedeschi che gli andavano incontro (perché alla fine della guerra erano poverissimi anche loro) il cibo e le sigarette”. E spiega: “In una giornata di grande dolore, come per me ogni anno è questa giornata, dobbiamo tutti ricordare che ai grandi dolori di solito c’è una fine”.

"E’ bello che a distanza di così tanti anni finalmente ci sia un punto in cui si ricordano quelle centinaia di persone che non erano solo ebrei, ma erano anche quelli che fecero la scelta coraggiosa di essere ‘anti’ quel regime. E che questo segnale sia in un luogo importante come la stazione di Milano", ha detto ancora. "E' bello - aggiunge - che quel segnale resti a ricordo di quello che è stato. Con la speranza che i viaggiatori, pochi, ma spero tanti, che passeranno davanti, abbiano un pensiero per noi, che siamo rimasti in pochissimi a dire: 'C’ero anch’io'".

