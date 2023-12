sparatoria a Palermo

Sicurezza zone movida di Palermo, presidente VIII Circoscrizione: ''Serve costante presenza delle Forze dell'Ordine''

''E' necessario, immediatamente e senza alcun altro indugio, presidiare il territorio e non consentire più che bande di delinquenti si affrontino impunemente, rischiando peraltro di coinvolgere inconsapevoli e incolpevoli passanti'', afferma il presidente dell’VIII Circoscrizione, Marcello Longo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/12/2023 - 11:37:54 Letto 792 volte

"In relazione al gravissimo episodio di criminalità accaduto nella notte tra sabato e domenica scorsi in Via Gaetano Daita e Via Isidoro La Lumia, il Consiglio dell’Ottava Circoscrizione del Comune di Palermo – dopo avere incontrato la rappresentanza del Comitato “Residenti di Via La Lumia e dintorni” – ribadisce elevatissimo allarme per la pubblica incolumità dei cittadini e invoca con improrogabile urgenza la costante presenza delle Forze dell’Ordine in tutti i luoghi di così detta “movida”; ciò senza distinzione tra “centro storico” e zone “diverse” della Città tra cui: Via Isidoro La Lumia (e limitrofe), Via Emerico Amari, Borgo Vecchio e Viale Francesco Scaduto/Villa Sperlinga, Via Pasquale Calvi (tratto Omodei/Albanese); tutti luoghi in cui si registra una pericolosa escalation di sistematica violazione di rilevanza penale, con abituale commissione di reati anche in danno della persona.

A medio e lungo termine si ritiene necessario promuovere nei quartieri azioni politiche di educazione e formazione, come anche di sostegno sociale e culturale.

Ma, intanto, è necessario - immediatamente e senza alcun altro indugio – presidiare il territorio e non consentire più che bande di delinquenti si affrontino impunemente, rischiando peraltro di coinvolgere inconsapevoli e incolpevoli passanti.

A tal proposito, l’Ottava Circoscrizione invierà a strettissimo giro apposite richieste in questa direzione agli Organi competenti tra cui: Prefettura, Questura e Comitato di Ordine Pubblico e Sicurezza.

Infine, si invierà specifica richiesta – indirizzata alla Presidenza del Consiglio Comunale e a tutti i gruppi consiliari – tendente a emendare il testo del “Regolamento Movida” in discussione e in fase di approvazione, escludendo radicalmente la previsione di limiti orari “differenziati” tra locali di pubblico esercizio del “centro storico” rispetto a quelli con sede in zone esterne ad esso (tra cui Via Isidoro La Lumia e dintorni).

Infine, l’Ottava Circoscrizione ritiene indifferibile anche la più pronta collocazione di telecamere di videosorveglianza nelle già indicate zone di Via Isidoro La Lumia (e limitrofe), Via Emerico Amari, Borgo Vecchio, Viale Francesco Scaduto/Villa Sperlinga e Via Pasquale Calvi (tratto Omodei/Albanese)".

Lo ha dichiarato il presidente dell’VIII Circoscrizione, Marcello Longo, relativa all’emergenza sicurezza nelle zone della movida.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Social

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!