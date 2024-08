Spiaggia Vergine Maria

Spiaggia Vergine Maria, ripristinata la barra antintrusione e ricollocati i dissuasori in calcestruzzo

''Ripristinate le condizioni di sicurezza e legalità nella spiaggia libera di Vergine Maria'', hanno dichiarato il consigliere comunale Piampiano e il consigliere VII circoscrizione D'asta.

Soddisfazione è stata manifestata dal consigliere comunale Leopoldo Piampiano e dal consigliere della VII circoscrizione Salvatore D'asta, «per il ripristino delle condizioni di sicurezza e legalità nella spiaggia libera di Vergine Maria.



Ringraziamo l’assessore Piero Alongi per la tempestività e la determinazione con la quale ha accolto il nostro appello affinché si vietasse l'accesso abusivo e pericoloso di autovetture e ciclomotori presso la spiaggia di Vergine Maria.



Confidiamo nella fondamentale presenza degli Organi di controllo deputati a far rispettare norme e regole per il corretto utilizzo del demanio marittimo con particolare riferimento all'increscioso fenomeno delle tendopoli abusive che ogni anno creano notevoli disagi lungo la costa della nostra città».

Fonte: Comune di Palermo

