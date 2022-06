mascherine

Stop mascherine sugli aerei: restano obbligatorie sui mezzi pubblici fino a settembre

Obbligo di indossarle prorogato invece fino al 30 settembre sui mezzi di trasporto, tranne che sugli aerei. Lo prevede il decreto approvato in Consiglio dei ministri.

L'addio ai dispositivi di protezione arriva con delle eccezioni: decade l'obbligo di indossarle al cinema, al teatro e negli eventi sportivi al chiuso, dove saranno però raccomandate, così come non saranno obbligatorie ma raccomandate ai prossimi esami di maturità.

Obbligo di indossarle prorogato invece fino al 30 settembre sui mezzi di trasporto, tranne che sugli aerei. Lo prevede il decreto approvato in Consiglio dei ministri (Cdm) e che andrà in Gazzetta nei prossimi giorni.

Nel frattempo il ministro della Salute Roberto Speranza firma un'ordinanza ponte identica alle disposizioni del Cdm per consentirne l'immediata vigenza. Un ulteriore, parziale allentamento, dunque, ma con la cautela del caso dal momento che il virus SasrCoV2 ha rallentato la sua frenata con una riduzione dei ricoveri negli ospedali meno incisiva. Il virus sta dunque diventando "endemico" ma con la prospettiva di ondate frequenti. Mascherine ancora sul volto, quindi, sui treni, bus e trasporti in generale, mentre è stato deciso lo stop sugli aerei, come già indicato a maggio dagli Ecdc ferma restando la normativa dei singoli Stati. Prorogato al 30 settembre anche l'utilizzo obbligatorio di mascherine nella sanità e nelle Rsa.

