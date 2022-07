Strage di via D'Amelio

Strage via D'Amelio, Fiammetta Borsellino: ''Diserteremo tutte le manifestazioni finché non ci diranno la verità''

Con una decisione carica di dignità, Fiammetta Borsellino, figlia di Paolo, ha appena annunciato che non parteciperà alla commemorazione della Strage di via D'Amelio.

Con una decisione carica di dignità, Fiammetta Borsellino, figlia di Paolo, ha appena annunciato che non parteciperà alla commemorazione della Strage di via D’Amelio. E con lei tutta la famiglia.

Un modo forte, e chiarissimo, per manifestare il proprio dissenso contro quei pezzi di Stato che a parole celebrano ipocritamente Borsellino e, nei fatti, non hanno mai fatto nulla per far emergere la verità sulle stragi.

“Uno Stato che non riesce a fare luce su questo delitto non ha possibilità di futuro”. Lo ha detto durante la presentazione del libro scritto dal giornalista Piero Melati “Paolo Borsellino. Per amore della verità”.

“Dopo trent'anni di depistaggi e di tradimenti, noi non ci rassegniamo e continueremo a batterci perché sia fatta verità sull'uccisione di nostro padre.

È per questo motivo che diserteremo tutte le manifestazioni ufficiali per la strage di via D'Amelio fino a quando lo Stato non ci dirà la verità su cosa è avvenuto davvero.

L’unico posto dove mi sento a mio agio a parlare di papà è la scuola”.

