Termovalorizzatori, Cuffaro: ''La Sicilia già li avrebbe se i governi fossero stati in continuità con il mio''

''E la continuità non c’è stata neanche per l’utilizzo dei fondi europei, i quali sono stati tutti impiegati dal mio governo'', dice Cuffaro.

Pubblicata il: 29/12/2022

“Purtroppo i governi dopo di me non sono stati in continuità con il mio. Se lo fossero stati, oggi avremmo i termovalorizzatori come li hanno le altre regioni e con le stesse agevolazioni del CIP 6”. È la replica di Totò Cuffaro, commissario regionale della Dc, alle dichiarazioni dei deputati del M5S.



“Invece non li abbiamo, le nostre strade sono un immondezzaio a cielo aperto e per di più i siciliani, nelle loro bollette, pagano il CIP 6 e quindi i termovalorizzatori degli altri. Alla faccia dell’economia circolare di cui parlano M5S. E la continuità non c’è stata neanche per l’utilizzo dei fondi europei, i quali sono stati tutti impiegati dal mio governo”, conclude.

