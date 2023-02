Sisma Turchia Siria

Terremoto Turchia e Siria, Cdm stanzia 11 milioni di euro per l'emergenza

Cdm ha dichiarato lo stato di emergenza ''per intervento all'estero, per la durata di sei mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi sismici''.

Il Cdm ha dichiarato lo stato di emergenza "per intervento all'estero, per la durata di sei mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio meridionale della Repubblica di Turchia e il territorio settentrionale della Repubblica araba di Siria il 6 febbraio 2023, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018".

Inoltre "per l'attuazione degli interventi urgenti di soccorso e assistenza alla popolazione, da attuare nella vigenza dello stato di emergenza, si provvede nel limite di euro 11 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze".

