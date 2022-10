nuovo governo

Totoministri, Salvini: ''Viminale? Farò quello che serve. Obiettivo resta quello di difendere i confini dell'Italia''

Il suo obiettivo primario resta quello di ''difendere i confini'', ma il suo commento a questo pressing è sibillino.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/10/2022 - 22:05:29 Letto 802 volte

"Pieno mandato al segretario e idee chiare sulla squadra dei ministri": Matteo Salvini compatta il partito al federale. E per la prima volta non esclude un 'passo di lato' nella sua corsa per il Viminale.

Durante la riunione prende atto sornione dei tanti interventi di chi gli chiede di tornare alla guida del ministero dell'Interno. Il suo obiettivo primario resta quello di "difendere i confini", ma il suo commento a questo pressing è sibillino. Secondo fonti parlamentari avrebbe infatti replicato a questi inviti con una frase dal sapore 'draghiano', più da civil servant che da segretario di partito: "Farò quello che serve al Paese". Ciò non vuol dire rinunciare alla poltrona dell'Interno ma aprire a opzioni diverse. Detto questo, Salvini ha ricordato che alla Lega dovrebbe andare anche il dicastero delle Riforme e autonomia, quello dell'Agricoltura e delle Infrastrutture. E al contempo non molla un centimetro sul programma, a partire dalla flat tax e Quota 41.

Fonte: Ansa

Fonte Immagine: Instagram Matteo Salvini

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!