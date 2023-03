Ue rinvia decisione sullo stop auto benzina e diesel dal 2035, Meloni: ''Successo italiano''

Stop auto a benzina e diesel

Per l'Italia ''una transizione sostenibile ed equa deve essere pianificata e condotta con attenzione''.

"Il rinvio del voto alla riunione degli ambasciatori Ue sul Regolamento che prevede lo stop dal 2035 alle auto nuove diesel e benzina è un successo italiano". Lo afferma sui social il premier Giorgia Meloni, precisando che "la posizione del governo è chiara: una transizione sostenibile ed equa deve essere pianificata e condotta con attenzione, per evitare ripercussioni negative sotto l'aspetto produttivo e occupazionale. La decisione di tornare sulla questione a tempo debito va esattamente nella direzione di neutralità tecnologica da noi indicata".

"Giusto puntare a zero emissioni di Co2 nel minor tempo possibile, ma deve essere lasciata la libertà agli Stati di percorrere la strada che reputano più efficace e sostenibile. Questo vuol dire non chiudere a priori il percorso verso tecnologie pulite diverse dall'elettrico. È questa la linea italiana che ha trovato largo consenso in Europa", ha ricordato Giorgia Meloni".

