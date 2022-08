Vaiolo delle scimmie

Vaiolo delle scimmie, in Italia fase in picco ma casi almeno il doppio

In Italia siamo vicini al picco per quanto riguarda il vaiolo delle scimmie ma i casi sono sottostimati.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/08/2022 - 14:31:15 Letto 711 volte

"In Italia siamo vicini al picco per quanto riguarda il vaiolo delle scimmie ma i casi sono sottostimati: probabilmente sono almeno il doppio". E' lo studio, in fase di pubblicazione, firmato da Antonello Maruotti, ordinario di Statistica dell'Università Lumsa, e da Massimo Ciccozzi, responsabile dell'Unità di Statistica medica ed Epidemiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma.

La ricerca ha anche preso in esame la possibilità che in Italia i contagi da Monkeypox virus siano sottostimati. Nell'ultimo bollettino del ministero della Salute sono 505 i casi confermati.

Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: Depositphotos

