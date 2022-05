Vaiolo delle scimmie, in Italia salgono a 5 i casi confermati

Vaiolo delle scimmie

''Sono in corso gli accertamenti su altri casi sospetti'', annuncia lo Spallanzani di Roma.

Sono saliti a 5 i casi di vaiolo delle scimmie in Italia. Un quinto caso di 'monkeypox', con caratteristiche cliniche e di trasmissione simili ai precedenti, è stato notificato oggi dall’Istituto Spallanzani di Roma.

"Sono in corso gli accertamenti su altri casi sospetti" annuncia l'Inmi Spallanzani di Roma.

"I ricercatori dello Spallanzani hanno completato la prima fase dell'analisi della sequenza del Dna del Monkeypox virus dei primi tre casi di vaiolo delle scimmie osservati in Italia e seguiti presso l'Istituto romano" comunica l'Inmi, spiegando che "i campioni risultati positivi al Monkeypox virus sono stati sequenziati per il gene dell'emoagglutinina (Ha), che consente l'analisi filogenetica del virus, e sono tutti risultati affini al ceppo dell'Africa Occidentale, con una similarità del 100% con i virus isolati dei pazienti in Portogallo e Germania. Potremmo essere anche in Italia di fronte a un virus 'paneuropeo' - ritengono gli specialisti dello Spallanzani - correlato con i focolai osservati in vari Paesi europei, in particolare quello delle Isole Canarie".

