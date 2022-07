Marmolada

Valanga sulla Marmolada, almeno 6 morti: proseguono le ricerche dei dispersi

Sono continuate nel corso della notte le attività dei soccorritori sul ghiacciaio della Marmolada per cercare eventuali superstiti dopo la valanga di ieri.

Sono continuate nel corso della notte le attività dei soccorritori sul ghiacciaio della Marmolada per cercare eventuali superstiti dopo la valanga di ieri. Le attività non hanno però portato risultati. "Durante la notte c'è stato l'intervento dei droni sul ghiacciaio ma non ha dato esito. Le 6 vittime devono essere ancora identificate e non possiamo ancora sapere quanti sono i dispersi. I parenti delle vittime sono ora a Canazei", fanno sapere fonti del soccorso alpino di Trento all'Adnkronos.

Il Soccorso Alpino nel frattempo ha attivato un numero (0461 495272) da chiamare "per segnalare il mancato rientro di amici e familiari da possibili escursioni" durante la giornata di ieri sul ghiacciaio della Marmolada.

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in mattinata sarà a Canazei (Trento) dove è stata allestita la centrale operativa che sta coordinando le operazioni di soccorso e ricerca. Insieme al capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, alle autorità locali e ai soccorritori verrà fatto il punto della situazione.

