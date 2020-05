vandalismo

Vandali alla Pertini, Orlando visita la scuola

Raid alla Pertini. Orlando visita la scuola. Iniziati i lavori da parte del Coime

Questa mattina il sindaco Leoluca Orlando ha fatto visita alla scuola "Pertini" di via Pecori Giraldi, oggetto ieri di alcuni furti e danneggiamenti.

Il primo cittadino del capoluogo ha incontrato insieme con il Questore, la Dirigente del plesso dello Sperone, Antonella Di Bartolo.



"Nè una ragazzata, né un atto di vandalismo, ma un'azione studiata e preparata con cura da qualcuno intenzionato a fare il massimo danno possibile alla scuola e a trarne il massimo profitto - ha detto Leoluca Orlando - Anche per questo, per manifestare la mia vicinanza alla scuola, ai suoi dirigenti e ai ragazzi e le famiglie del quartiere, ho voluto essere presente mentre gli operai del Coime hanno iniziato i lavori di riparazione più urgenti. Nessuno può pensare che questa scuola tornerà ad essere ciò che era 8 anni fa, quando per colpa dell'abbandono qualcuno proponeva di abbatterla! La scuola è per lo Sperone un presidio di socialità, cultura e cittadinanza attiva, uno dei luoghi vivi e vitali che in questi anni è stata motore di un profondo cambiamento che ha coinvolto i ragazzi, le famiglie e le istituzioni. Anche per questo, la presenza del Questore oggi nella scuola è un importante segnale di vicinanza e condivisione, che va certamente oltre i ruolo di Pubblica sicurezza ma conferma un legame forte fra legalità, cultura e sviluppo".



Così come disposto dallo stesso sindaco Orlando, questa mattina alla "Pertini" si sono recati una decina di maestranze del Coime. Questi, insieme a dei fabbri hanno iniziato i lavori di priorità, ovvero, la riparazione delle porte blindate, delle finestre e delle serrande. Con l'ausilio di muratori, i lavori hanno interessato anche il rifacimento delle opere murarie.

Nel frattempo la SISPI si è attivata per l'assemblaggio di alcune postazione informatiche che saranno installate una volta ripristinate le dotazioni di sicurezza della scuola per supportarne ogni attività.

M5S: “Atti vili, scuole presidio contro mafia. Chi le colpisce, colpisce lo Stato”

“Gli episodi di vandalismo registrati a Palermo e in altre città italiane durante la quarantena sono atti vili perché danneggiano prima di tutto i nostri giovani studenti. Esprimiamo solidarietà ai cittadini, ai dirigenti e a tutta la comunità scolastica, certi che lo Stato dimostrerà prontamente la propria presenza. Le scuole sono il primo presidio di legalità e socialità del territorio, il primo contraltare della mentalità da strada, se non addirittura della mentalità mafiosa in certe periferie abbandonate. Chi colpisce le scuole, colpisce lo Stato”. Lo dichiarano i parlamentari M5S Roberta Alaimo, Valentina D’Orso e Adriano Varrica insieme al sottosegretario Steni Di Piazza e ai consiglieri comunali di Palermo Antonino Randazzo, Concetta Amella e Viviana Lo Monaco.

Cgil Sicilia e Flc, solidarietà per il raid, dalla Flc 2 computer

“Il furto delle attrezzature informatiche e il danneggiamento dei locali dell’istituto Sperone Pertini di Palermo sono un fatto gravissimo. Esprimiamo pertanto la nostra solidarietà alla dirigente scolastica, Antonella Di Bartolo, a tutto il personale e agli studenti. Come Flc Sicilia e Palermo stiamo già provvedendo all’acquisto di due computer da donare alla scuola”. Lo dichiarano in una nota congiunta il segretario della Cgil Sicilia, Alfio Mannino, il segretario nazionale della Flc Cgil, Francesco Sinopoli e il segretario della Flc Cgil Sicilia, Adriano Rizza.

“È evidente – aggiungono – che la scuola, soprattutto nei quartieri difficili, viene vista come un’insidia dall’ecosistema criminale, perché oltre ad istruire semina legalità e senso civico. Una missione che non potrà essere intimorita in alcun modo”.

“Non bisogna consentire alla mafia e alla criminalità – continuano Mannino, Sinopoli e Rizza – di rimpossessarsi del territorio. Il raid alla Pertini ha tutta l’aria di un’azione su questa linea, se la criminalità torna prepotentemente a segnalare la sua presenza la risposta dello Stato deve essere forte”.

“È necessario – concludono – sostenere le istituzioni scolastiche che operano in contesti a rischio con risorse di organico e strutturali, perché possano continuare a educare al rispetto per la legalità e alla cittadinanza attiva e responsabile".

