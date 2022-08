raid vandalico

Vandalizzato ''l'albero di tutti'' allo Spasimo, Lagalla: ''Gesti ignobili e ingiustificabili''

Ignoti si sono introdotti all'interno del complesso rubando 23 statuette che rappresentano alcune delle vittime di Cosa nostra. Non si registrano danni all'albero.

Pubblicata il: 29/08/2022

Nella tarda serata di ieri è stato scoperto un raid vandalico all'interno del cortile del complesso dello Spasimo a Palermo, dove è installato 'L'Albero dei tutti', opera di Gregor Prugger, prodotta dalla Fondazione Falcone con la Provincia autonoma di Bolzano, curata da Alessandro De Lisi e realizzata in occasione del trentennale delle stragi di Capaci e via D'Amelio, in ricordo delle vittime della mafia.

"Dopo essere stato in contatto con la Fondazione e la professoressa Maria Falcone - dice il sindaco Roberto Lagalla -, ho subito inviato una pattuglia della polizia municipale e sul posto si sono recati anche carabinieri e polizia di Stato che stanno indagando sul fatto, mentre in rappresentanza della giunta comunale era presente l'assessore al Centro storico Maurizio Carta. Quella appena trascorsa è sicuramente una domenica triste, perché questo altro atto vandalico si aggiunge allo sfregio al murale dedicato al giudice Paolo Borsellino. Due gesti ignobili e ingiustificabili che condanno fermamente".

"Da parte dell'amministrazione comunale - aggiunge il sindaco - c'è stata fin da subito la massima attenzione. Questi due fatti non vanno minimizzati e il Comune non si piegherà mai davanti a simili gesti, proseguendo senza sosta nella lotta alla criminalità organizzata e mostrandosi sempre al fianco di realtà come la Fondazione Falcone e artisti come TvBoy che con le loro attività, che vanno dal sociale al culturale, esprimono il proprio impegno contro le mafie".

Fonte: Ansa

Fonte Immagine: Wikipedia

