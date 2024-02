Velodromo

Velodromo Borsellino, Mariangela Di Gangi: ''Torni a disposizione gratuitamente dello sport e non solo per concerti''

''Presentato un emendamento per togliere il Velodromo comunale Paolo Borsellino dall'elenco degli impianti che possono andare in concessione'', ha dichiarato il consigliere comunale Mariangela Di Gangi.

Pubblicata il: 21/02/2024

“Mentre il Velodromo Paolo Borsellino continua a non essere utilizzato come impianto sportivo e ad ospitare invece tanti concerti di privati, noi non scordiamo che quello spazio è nato per essere a servizio dello sport della città, per lo sport e per il calcio più nello specifico, che non è soltanto quello dei professionisti. È indispensabile quindi che il Velodromo resti un impianto comunale, pubblico e gratuito, a disposizione non solo di una ma di tante realtà, senza usi esclusivi, per coloro che sperano di avere anche a Palermo, come accade ovunque, un campo da calcio pubblico fruibile. Ecco perché ho presentato un emendamento per togliere il Velodromo comunale Paolo Borsellino dall’elenco degli impianti che possono andare in concessione”. Lo ha dichiarato il consigliere comunale Mariangela Di Gangi.

Fonte: Comune di Palermo

