Vertenza Isofin, Varrica-Bevilacqua: ''Fincantieri garantisca intero perimetro occupazionale e ripresa immediata delle lavorazioni''

''I diritti acquisiti dei lavoratori non devono essere intaccati e, visto che la prospettiva per Palermo deve essere quella dell’incremento delle lavorazioni, chiediamo a Fincantieri uno sforzo'', affermano il deputato regionale Adriano Varrica e la senatrice Dolores Bevilacqua.

Il deputato regionale Adriano Varrica e la senatrice Dolores Bevilacqua, in visita lunedì scorso al presidio davanti il Cantiere navale di Palermo, hanno chiesto una tempestiva soluzione della vicenda, per restituire serenità ai lavoratori e far ripartire le lavorazioni oggi ferme. Depositata interrogazione al Senato per chiedere massima attenzione istituzionale.

“Da anni lavoriamo in sinergia con la FIOM, i lavoratori, Fincantieri e gli altri rappresentanti istituzionali per il rilancio del cantiere navale di Palermo - affermano Varrica e Bevilacqua - Chiediamo al Prefetto e a Fincantieri che questa vicenda venga risolta entro la prossima settimana, restituendo la serenità ai lavoratori e alle loro famiglie e facendo ripartire le lavorazioni. I diritti acquisiti dei lavoratori non devono essere intaccati e, visto che la prospettiva per Palermo deve essere quella dell’incremento delle lavorazioni, chiediamo a Fincantieri uno sforzo per procedere alla stabilizzazione nell’ambito della società che subentrerà alla Isolfin delle professionalità che oggi operano per il tramite di agenzie interinali” concludono.

