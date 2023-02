Decreto sull'Autonomia

Via libera da parte del Governo al Decreto sull'Autonomia regionale differenziata

Il ddl sull'Autonomia regionale differenziata riceve il via libera da parte del Governo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/02/2023 - 00:19:53 Letto 721 volte

Il Cdm ha approvato il disegno di legge Calderoli all'unanimità, tra gli applausi dei presenti. Soddisfatta Giorgia Meloni: "Questo provvedimento dimostra ancora una volta che questo governo manterrà gli impegni presi. Puntiamo a costruire un'Italia più unita, più forte e più coesa". Matteo Salvini ha esultato per il risultato inviando un messaggio a parlamentari e consiglieri regionali della Lega: "Efficienza, merito, innovazione, lavoro, più diritti per tutti i cittadini in tutta Italia, meno scuse per i politici ladri o incapaci. Altra promessa mantenuta". Le Camere hanno ora 60 giorni di tempo per gli atti di indirizzo sulle intese.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!