Viabilità, al via l'esodo estivo da bollino nero: quasi venti milioni gli automobilisti in viaggio

ViabilitÓ, al via l'esodo estivo da bollino nero: quasi venti milioni gli automobilisti in viaggio

Quasi venti milioni di automobilisti percorreranno le autostrade italiane per raggiungere le localitÓ di villeggiatura.

Sin dall'alba è partito l'esodo dei vacanzieri. La stima è che in questo sabato da bollino nero, l'unico in tutta l'estate. Quasi venti milioni di automobilisti percorreranno le autostrade italiane per raggiungere le località di villeggiatura.

Partono dalle grandi città per raggiungere le località di villeggiatura, per lo più in direzione sud.

Molte le code già segnalate, in due casi provocati da incidenti avvenuti durante la notte o all'alba.

