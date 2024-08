tubo gas danneggiato

Viale Lazio, ripristinato tubo del gas danneggiato dai lavori del passante ferroviario

Gli operatori del pronto intervento di AMG Energia sono intervenuti tempestivamente, allertati direttamente dalla stessa impresa che sta eseguendo i lavori.

05/08/2024

AMG Energia al lavoro stamattina in viale Lazio dove una tubazione del gas è stata danneggiata dalle opere in corso per la realizzazione del passante ferroviario. Il danno al tubo di bassa pressione ha determinato una fuoriuscita di metano: gli operatori del pronto intervento di AMG Energia sono intervenuti tempestivamente, allertati direttamente dalla stessa impresa che sta eseguendo i lavori.

Sono state subito avviate e definite le operazioni di messa in sicurezza. Gli operatori hanno ripristinato l’integrità della tubazione con l’applicazione di un collare che ne garantisce la tenuta. L’intervento non ha provocato alcun disservizio o altro disagio ai clienti finali.

