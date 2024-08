polizia municipale

Vigili urbani a 35 ore, Csa-Cisal: ''Impegno mantenuto, smentite le Cassandre''

''Con l'imminente approvazione del rendiconto 2023, potranno a breve firmare i contratti full-time a tempo indeterminato. Un annuncio, quello del sindaco Roberto Lagalla e dell'assessore Dario Falzone, che smentisce le solite Cassandre'', dice Nicolò Scaglione del Csa-Cisal.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/08/2024 - 17:19:27 Letto 777 volte

“I 120 vigili urbani part-time del comune di Palermo continueranno a lavorare 35 ore alla settimana fino a settembre 2024. Con l’imminente approvazione del rendiconto 2023, potranno a breve firmare i contratti full-time a tempo indeterminato. Un annuncio, quello del sindaco Roberto Lagalla e dell’assessore Dario Falzone, che smentisce le solite Cassandre”. Lo dice Nicolò Scaglione del Csa-Cisal.

“Il nostro sindacato – continua Scaglione – ha costantemente monitorato la situazione, in sinergia con l’amministrazione e il comandante della Polizia municipale. Sapevamo bene che sarebbe arrivata la proroga per il potenziamento orario perché abbiamo lavorato e contribuito fattivamente al risultato e, con senso di responsabilità, abbiamo evitato dichiarazioni intempestive che hanno avuto il solo risultato di seminare preoccupazioni infondate. Oggi i fatti ci danno ragione e non possiamo che esserne contenti per i lavoratori e la città”.

Fonte: Cisal Sicilia

