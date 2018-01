Calciomercato Palermo

Calciomercato Palermo: niente soprese dell’ultim’ora. Di Carmine rimane un sogno

Al ds Lupo non riesce l'assalto a Di Carmine del Perugia. La scalata alla serie A vedrà protagonista un Palermo ritoccato in maniera oculata

Pubblicata il: 01/02/2018 - 00:25:42

Allo scoccare delle 23, puntuali, si chiudono le porte dell’Hotel Melià di Milano: termina una sessione di calciomercato invernale priva di sussulti e di botti dell’ultim’ora, con il Palermo che non fa eccezione. Fino al tardo pomeriggio il ds Lupo, ancora scottato per il ripensamento del West Ham circa il prestito con diritto di riscatto del talentuoso esterno Haksbanovic, aveva tentato il tutto per tutto per portare a casa la trattativa con il Perugia riguardante l’esperto attaccante Samuel Di Carmine, saltata in virtù dell’accordo trovato tra il club umbro e il Cagliari per il ritorno in Sardegna della punta coreana Han. Neanche l’ipotetico piano B, che avrebbe previsto un ultimo assalto ad Emanuele Calajò, qualora fosse sfumato l’ingaggio di Di Carmine ha preso corpo, e così, al giro di boa del torneo cadetto, mister Tedino, privato di due pedine a lui tutt’altro che sgradite quali Cionek (accasatosi alla SPAL) ed Embalo (tornato ad indossare la casacca del Brescia, dove di certo agvrà modo di trovare maggiore spazio), dovrà accontentarsi degli arrivi del belga Corentin Fiore dallo Standard Liegi e dell’attaccante Stefano Moreo proveniente dal Venezia, ambedue innesti mirati verso i quali gli esperti di mercato hanno speso parole d’elogio. Tra le operazioni minori, in uscita va segnalata la cessione a titolo temporaneo di Davide Petermann alla Sicula Leonzio e di Francesco Bonfiglio (il giovane talento del Palermo, che nella prima parte della stagione ha vestito la maglia della Sicula Leonzio, si trasferirà in prestito secco per sei mesi all’Albinoleffe). Completa in ogni reparto, affiatata grazie al certosino lavoro di un mister preparato come Tedino ma anche in virtù della serietà e disponibilità dei professionisti che la compongono, quella del Palermo campione d’inverno (e attuale capolista assieme al Frosinone della serie B) non era certo una rosa da stravolgere o da ‘’riparare’’ al mercato di gennaio. Avere resistito al canto delle sirene di club di serie A quali Torino e Cagliari, fino all’ultimo tentati da Nestorovski e Rispoli non è cosa da poco, anzi, se ce n’era bisogno, dimostra una volta di più la chiara intenzione della società di puntare senza mezzi termini all’immediato ritorno nella massima serie.

