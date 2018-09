XII^ 1001VELAcup, inaugurazione con il Team Luna Rossa al Circolo Della Vela Sicilia

1001VELAcup

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/09/2018 - 10:20:51 Letto 382 volte

Giovedì alle 17 al Circolo della Vela Sicilia a Mondello (in viale Regina Elena 1) si terrà il seminario inaugurale della XII edizione della 1001VELAcup. L’incontro, dal titolo “Towards the next 36th America's Cup” prevede l'intervento del Team Luna Rossa Challenge rappresentato da Davide Tagliapietra e Gilberto Nobili, rispettivamente progettista e velista.

Dopo una breve storia sulla nascita ed evoluzione del Team Luna Rossa Challenge da parte di Gilberto Nobili, sarà la volta di Davide Tagliapietra che esporrà le innovative metodologie di progettazione adottate dal Team in vista della prossima edizione dell’America’s Cup. Toccherà poi a Gilberto Nobili con la sua disamina dei sistemi di elaborazione telemetrica dei dati disponibili e la loro gestione ad uso dei progettisti e dei velisti chiudere gli interventi del Team Luna Rossa Challenge.

A fare gli onori di casa sarà il presidente del Circolo della Vela Sicilia Agostino Randazzo. Con lui invitati al tavolo dei relatori Massimo Paperini, presidente dell’associazione 1001VELAcup, l’architetto Paolo Procesi ideatore dell’iniziativa 1001VELAcup insieme al presidente dell’associazione, il Magnifico Rettore dell’Università di Palermo Fabrizio Micari e il docente universitario Livan Fratini.

La 1001VELAcup è una manifestazione che si disputerà da venerdì a domenica a Mondello e vedrà la partecipazione di sette Atenei italiani, Bologna, Enna, Politecnico di Milano, Napoli, Padova, Palermo, Politecnico di Torino, e due Università straniere, la tedesca University of Applied Sciences di Karlsruhe e la svedese Chalmers University of Technology di Gothenburg. L’Università degli Studi di Palermo parteciperà con il proprio gruppo velico Zyz Sailing Team.

