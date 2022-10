schianta Canadair

Canadair si schianta sull'Etna: dispersi i due piloti a bordo. Da Palermo squadre di soccorso e droni per le ricerche

Dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania viene spiegato come non si possa ''confermare ufficialmente il decesso fintanto che non vengono rinvenuti i corpi'' dei due piloti che al momento sono ancora dispersi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/10/2022 - 00:06:00 Letto 678 volte

Un Canadair dei Vigili del fuoco, in servizio antincendio, è precipitato sull'Etna. Il velivolo era impegnato nello spegnimento di un incendio boschivo in corso sul monte Calcinera, nel comune di Linguaglossa, in provincia di Catania.

In base a prime informazioni, sembrerebbe che un'ala del Canadair, partito da Lamezia Terme, abbia urtato contro un costone della montagna e l'aereo sia esploso una volta toccato terra. Al momento nell’area sono al lavoro le squadre di ricerca e soccorso.

Sarebbero due le vittime, i due piloti che si trovavano a bordo del velivolo che, poco prima del terribile incidente, aveva effettuato un rifornimento d’acqua a Giarre, sempre nel catanese.

Dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania viene spiegato come non si possa “confermare ufficialmente il decesso fintanto che non vengono rinvenuti i corpi” dei due piloti che al momento, dunque, sono ancora dispersi. Sul mancato ritrovamento di entrambi è arrivata pure la conferma del Corpo Forestale della Regione Sicilia. Da Palermo, domani, partiranno anche le squadre di soccorso dei vigili del fuoco con i droni per le ricerche.

Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: Vigili del Fuoco

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!