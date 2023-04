Assegno unico

Assegno unico per i figli, Inps: ''La spesa supera i 15 miliardi di euro''

Secondo l'Inps la spesa complessiva per l'assegno unico per i figli a carico tra marzo 2022 e febbraio 2023 ha superato i 15,2 miliardi di euro.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/04/2023 - 11:13:08 Letto 772 volte

Secondo l'Inps la spesa complessiva per l'assegno unico per i figli a carico tra marzo 2022 e febbraio 2023 ha superato i 15,2 miliardi di euro.

Lo si legge nell'Osservatorio sull'assegno unico dell'Istituto, secondo il quale ci sono stati pagamenti per più di 1,2 miliardi di euro al mese nel 2022 e per più di 1,4 miliardi al mese per i primi due mesi del 2023, con riferimento in media a 5,3 milioni di richiedenti e a 8,5 milioni di figli al mese.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!