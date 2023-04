mercato auto

Auto, in Ue mercato in crescita: a marzo +26,1%

Nel mese di marzo le immatricolazioni, secondo i dati dell'associazione dei costruttori europei sono state 1.422.147, il 26,1% in più dello stesso mese del 2022.

Il mercato dell'auto cresce ancora in Europa Occidentale (Unione Europea, Efta e Regno Unito): nel mese di marzo le immatricolazioni, secondo i dati dell' Acea, l'associazione dei costruttori europei sono state 1.422.147, il 26,1% in più dello stesso mese del 2022. Nel I trimestre 2023 sono state vendute in tutto 3.235.951,il 17,5% in più rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso.

Il gruppo Stellantis ha immatricolato a marzo il 23,3% in più dello stesso mese del 2022. La quota è pari al 17,7% a fronte del 18,1% di marzo 2022.

