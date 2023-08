lavoro

Banca Intesa: nuove assunzioni di oltre 250 diversi profili

Il gruppo bancario ricerca nuovo personale per le proprie filiali in Italia.

Banca Intesa Sanpaolo assumerà nuovo personale da inserire nelle filiali presenti sul territorio nazionale.

Le figure ricercate sono oltre 250 e riguardano:

Addetti Ufficio Valutazioni Attuariali , i quali dovranno svolgere le attività di quantificazione e rendicontazione delle passività assicurative, garantire una crescita professionale in termini sia di competenze tecniche sia relazionali e di soft skill vista la trasversalità delle attività sia in ambito assicurativo che in ambito bancario;

, i quali dovranno svolgere le attività di quantificazione e rendicontazione delle passività assicurative, garantire una crescita professionale in termini sia di competenze tecniche sia relazionali e di soft skill vista la trasversalità delle attività sia in ambito assicurativo che in ambito bancario; Addetti Area Bilancio , che dovranno implementare gli automatismi ai fini del caricamento dati nell'ambito del processo di chiusura periodica di bilancio e reporting di compagnie assicurative, gestire, analizzare e caricare dati di bilancio su applicativi nel rispetto delle scadenze istituzionali, analizzare dati e predisporre reporting, le relative informazioni e note integrative e supportare attività di progetti attinenti all'area;

, che dovranno implementare gli automatismi ai fini del caricamento dati nell'ambito del processo di chiusura periodica di bilancio e reporting di compagnie assicurative, gestire, analizzare e caricare dati di bilancio su applicativi nel rispetto delle scadenze istituzionali, analizzare dati e predisporre reporting, le relative informazioni e note integrative e supportare attività di progetti attinenti all'area; Specialisti in Pianificazione e Controllo Metriche , che dovranno controllare gli andamenti economici, patrimoniali e finanziari per la società, occuparsi di misurazione e analisi di valore, partecipare ai processi delle misurazioni annuali, sviluppare il nuovo sistema di controllo (strumenti, reportistica) e supportare le analisi richieste dall'alta direzione;

, che dovranno controllare gli andamenti economici, patrimoniali e finanziari per la società, occuparsi di misurazione e analisi di valore, partecipare ai processi delle misurazioni annuali, sviluppare il nuovo sistema di controllo (strumenti, reportistica) e supportare le analisi richieste dall'alta direzione; Specialisti Commerciali Welfare, che dovranno agire di concerto con la rete commerciale in ottica di sviluppo del business assicurativo nell'ambito di aziende medie e grandi, saper gestire e sviluppare il canale dei broker, anticipare le esigenze assicurative dei clienti, collaborare con colleghi anche di altre strutture e contribuire a sviluppare un'offerta di prodotti sempre più efficace.

Intesa Sanpaolo, gruppo bancario leader in Italia nelle attività finanziarie per famiglie e imprese, lavora per sostenere l’economia del nostro Paese e di oltre 40 nazioni in cui il gruppo opera, promuovendo una prospettiva di crescita che sia sempre sostenibile e inclusiva.

