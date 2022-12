Bce

Bce alza i tassi d'interesse, Salvini: ''Sconcertante bruciare miliardi di risparmi''

''La Bce ha approvato una norma che brucia miliardi di euro di risparmi in Italia e in tutta Europa facendo schizzare lo spread'', dice Salvini.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/12/2022 - 00:20:57 Letto 768 volte

La decisione della Bce, che ha alzato i tassi d'interesse di mezzo punto percentuale, è definita da Matteo Salvini come "incredibile, sconcertante e preoccupante".

Mentre "il governo sta facendo di tutto per aumentare stipendi e pensioni e tagliare le tasse - ha detto il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture - la Bce ha approvato una norma che brucia miliardi di euro di risparmi in Italia e in tutta Europa facendo schizzare lo spread. Certe scelte dovrebbero essere meditate e spiegate".

Quello della Bce "è un approccio quantomeno discutibile. Non si fa così, non funziona così".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Facebook Salvini

