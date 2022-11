bollette gas

Bollette gas, Nomisma Energia: ''Verso un aumento del 5% a ottobre''

Le bollette del gas ridimensionano la loro impennata.

01/11/2022

Le bollette del gas ridimensionano la loro impennata. Nomisma Energia stima un aumento di circa il 5% a ottobre, anziché del 70% come previsto un mese fa. Lo riferisce il presidente della società indipendente, Davide Tabarelli, in vista della comunicazione della tariffa per le famiglie del mercato tutelato da parte dell'Arera (Autorità per l'energia ).

Da questo mese l'aggiornamento tariffario diventa mensile anziché trimestrale. "Se l'aggiornamento fosse stato fatto con il vecchio meccanismo a fine settembre, avremmo avuto un aumento anche del 200%", sottolinea Tabarelli.

